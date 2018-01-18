بالفيديو... بوتين يزور مقبرة ضحايا حصار لينينغراد ويضع الورود لأخيه

كما وضع فلاديمير بوتين باقة من الورود على النصب التذكاري "روبيجني كامن" الذي شيد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تمجيدا لمقاتلي الجيش الأحمر السوفييتي الذين ضحوا وسقطوا خلال حصار مدينة لينينغراد.
وخلال وجود الرئيس الروسي في المقبرة التقى بمسن عرف عن نفسه أنه المتقاعد يفغيني شيرباكوف، وقال لبوتين إن والده خدم خلال الحرب إلى جانب والد بوتين بالقرب من لينينغراد المحاصرة. وعرض عليه بعض الصور والوثائق.
Путин возложил цветы к массовому захоронению, где погребен его погибший в блокаду брат. pic.twitter.com/d9Kdwm0jCd— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 18, 2018
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