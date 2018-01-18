لافروف: الإرهابيون في سوريا والعراق حصلوا على تقنيات تصنيع مواد سامة

كما لفت لافروف، إلى أن بعض الدول الغربية تغض النظر عن حقائق تصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والعراق، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن الآلية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والخاصة بإجراء التحقيق في حالات استخدام الأسلحة الكيميائية، سبق وقدمت يوم 4 نيسان/أبريل من عام 2017، تقريرا يشمل التحقيق في حادثي استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون يوم 4 نيسان/أبريل من عام 2017 وفي أم حوش يومي 16-15 أيلول/ سبتمبر من عام 2016. وخرج الخبراء العاملون في هذه الآلية باستنتاج مؤداه أنه تم في الحالة الأولى استخدام مادة "زارين" من قبل القوات الحكومية. أما في الحالة الثانية فتم استخدام مادة "إبريت" أو غاز الخردل من قبل تنظيم "داعش".
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