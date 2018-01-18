لافروف: الإرهابيون في سوريا والعراق حصلوا على تقنيات تصنيع مواد سامة

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن الإرهابيين في سوريا والعراق حصلوا على تقنيات تصنيع مواد سامة، محذرا من مخاطر حقيقية لانتشار الإرهاب خارج حدود المنطقة.

© Sputnik. Michael Klimentyev الخارجية الروسية: لا دليل على إخفاء دمشق أسلحة كيميائية

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال لافروف، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي مكرس لانتشار أسلحة الدمار الشامل "التهديد المتزايد للإرهاب" الكيميائي" في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في العراق وسوريا، يثير قلقا بالغا. المسلحون لا يستخدمون المواد الكيميائية السامة فحسب، بل لديهم أيضا تقنياتهم الخاصة وقدراتهم الإنتاجية لتجميع عوامل الحرب الكيميائية الكاملة…"

كما لفت لافروف، إلى أن بعض الدول الغربية تغض النظر عن حقائق تصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والعراق، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

يذكر أن الآلية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والخاصة بإجراء التحقيق في حالات استخدام الأسلحة الكيميائية، سبق وقدمت يوم 4 نيسان/أبريل من عام 2017، تقريرا يشمل التحقيق في حادثي استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون يوم 4 نيسان/أبريل من عام 2017 وفي أم حوش يومي 16-15 أيلول/ سبتمبر من عام 2016. وخرج الخبراء العاملون في هذه الآلية باستنتاج مؤداه أنه تم في الحالة الأولى استخدام مادة "زارين" من قبل القوات الحكومية. أما في الحالة الثانية فتم استخدام مادة "إبريت" أو غاز الخردل من قبل تنظيم "داعش".