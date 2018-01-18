الصناعات الفضائية الروسية لا تعتمد على مشتريات أمريكا لمحركات الصواريخ من روسيا

أعلن دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، أن صناعة الفضاء الروسية لا تعتمد ماليا على مشتريات الولايات المتحدة لمحركات الصواريخ الروسية.

موسكو — سبوتنيك . نفى روغوزين استنتاجات صحفي "سباس نيوز"، ماثيو بودنر، وعدة وسائل إعلام أمريكية أخرى بأن شركة "روس كوسموس"، في وضع مالي صعب للغاية، بعد أن رفضت الولايات المتحدة شراء أمكنة على متن المركبة الفضائية الروسية المأهولة "سويوز" ومحركات "أطلس- 5" من الشركة.

وقال روغوزين، بهذا الصدد: "المنشور نفسه مزعج ومشوب بالمشاكل التي تخلق فيما يتعلق بصناعتنا الصاروخية والفضائية بسبب العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى المشاكل الناجمة عن نقص تمويل المشاريع في السنوات الماضية."

وأضاف روغوزين، أن "الحجج والأرقام الواردة في هذا المنشور لا تتطابق مع الواقع، وصناعة الصواريخ والفضاء لدينا لا تعتمد على الأمريكيين، وإنما على العكس تماما".

وشدد روغوزين، على أنه "فيما يتعلق بالهجمات الشرسة على حقيقة أن روسيا سوف تتوقف عن تلقي العملة من خلال توريد هذه المحركات، فإن أحكام الصحفي الأمريكي تسبب خيبة أمل مهنية، لأن هذه الأطروحات غير صحيحة".