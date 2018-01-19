زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الجمعة، عن وقوع زلزال شدته 5.7 درجة قبالة الساحل الغربي لكامتشاتكا.

© REUTERS/ US Coast Guard/Lieutenant Commander Nahshon Almandmoss بركان "كامتشاتكا" الروسي يطلق عمودا من الرماد إلى ارتفاع كيلومترين (فيديو)

وقال ممثل أكاديمية العلوم الروسية، "وقع الزلزال في بحر أخوتسك، ليلة الجمعة، على عمق 491 كيلومترا وعلى بعد 375 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي".

وأضاف، "أقرب منطقة سكانية إلى مركز الزلزال تقع على بعد 210 كيلومترا منه".

وفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، لم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار كما لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).