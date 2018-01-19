إصابة 6 أشخاص جراء هجوم على مدرسة في "اولان اودي" جنوب شرق روسيا (صور +فيديو)

أكدت حكومة جمهورية بورياتيا، جنوب شرق روسيا، اليوم الجمعة، أن الحريق الذي اندلع في إحدى مدارس "اولان اودي" جراء هجوم 3 أشخاص بزجاجة حارقة (مولوتوف) على أحد الصفوف، تسبب بإصابة 6 أشخاص، (منهم تلميذة في حالة خطيرة جداً) ومعلمة في حالة خطيرة .

© AP Photo/ Aimen Zine اعتقال 4 محتجين ألقوا قنابل حارقة على مدرسة في تونس

موسكو —. وجاء في بيان الحكومة: "في الساعة 9:35.. تسلل 3 أشخاص إلى مدرسة في "اولان اودي" وبعد أن ارتدوا أقنعة في المدرسة، قام هؤلاء الأشخاص بإلقاء زجاجة حارقة باتجاه صف اللغة الروسية والأدب، أثناء درس لتلاميذ الصف السابع".

وذكر البيان أنه وفقا للمعلومات الأخيرة، بلغ عدد المصابين 6 أشخاص، من بينهم 3 تلاميذ (منهم تلميذة في حالة خطيرة جداً) ومعلمة في حالة خطيرة، وأحد المهاجمين.

وذكر أيضا، أن فريق تحقيق محلي بدأ التحقيق في الحادث، وذلك في انتظار وصول فريق الخبراء التابع للإدارة المركزية للجنة التحقيقات الفدرالية الروسية، الذي قد توجه من موسكو إلى أولان أودي. ومن جانبها قامت لجنة التحقيقات بفتح قضية جنائية وفقا للمادة الخاصة بــ "محاولة اغتيال شخصين أو أكثر من القاصرين"

ويذكر في هذا الصدد أيضاً، أن رئيس بورياتيا، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى منغوليا، اتخذ قرارً بالعودة إلى الجمهورية.