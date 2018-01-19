إصابة 6 أشخاص جراء هجوم على مدرسة في "اولان اودي" جنوب شرق روسيا (صور +فيديو)

وذكر البيان أنه وفقا للمعلومات الأخيرة، بلغ عدد المصابين 6 أشخاص، من بينهم 3 تلاميذ (منهم تلميذة في حالة خطيرة جداً) ومعلمة في حالة خطيرة، وأحد المهاجمين.
وذكر أيضا، أن فريق تحقيق محلي بدأ التحقيق في الحادث، وذلك في انتظار وصول فريق الخبراء التابع للإدارة المركزية للجنة التحقيقات الفدرالية الروسية، الذي قد توجه من موسكو إلى أولان أودي. ومن جانبها قامت لجنة التحقيقات بفتح قضية جنائية وفقا للمادة الخاصة بــ "محاولة اغتيال شخصين أو أكثر من القاصرين"
ويذكر في هذا الصدد أيضاً، أن رئيس بورياتيا، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى منغوليا، اتخذ قرارً بالعودة إلى الجمهورية.
Опубликовано первое видео с места нападения на школу под Улан-Удэ https://t.co/WY1Tas0iaY#Школа #Происшествия pic.twitter.com/dkbkllrDDT— Пятый канал Новости (@5tv) January 19, 2018
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