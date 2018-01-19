صواريخ "إس-400" تصل إلى الصين

وقالت صحيفة "ازفستيا" إن مصدرا في قطاع التعاون العسكري التقني أفاد ببدء تنفيذ عقد توريد منظومات "إس-400" إلى جمهورية الصين الشعبية.

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov تركيا تكشف تفاصيل عن صفقة المنظومة الروسية "إس-400"

وبحسب المصدر تم إرسال أولى دفعات معدات خاصة بمنظومة "إس-400" بينها محطة الرادار ومركز القيادة، إلى الصين.

ونبه المصدر إلى أن اتفاقية توريد منظومات "إس-400" إلى الصين لا تتضمن نقل تكنولوجيا إنتاجها.

وذكّرت جريدة "بي إف إم" بأن الصين أصبحت أول دولة أجنبية تطلب منظومات "إس-400".

وأصبحت تركيا ثاني دولة أجنبية تعتزم استيراد منظومة "إس-400". وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو/تموز 2017 أنه تم توقيع اتفاقية بيع روسيا منظومة (إس400) إلى تركيا.

وتتفاوض روسيا على توريد منظومات "إس-400" مع الهند والمملكة العربية السعودية أيضا.

ولم تدخل منظومات "إس-400" الخدمة الفعلية إلا في الجيش الروسي حتى الآن.

وتعتبر منظومة "إس-400" من أكثر أنظمة الدفاع الجوي كفاءة في العالم.