لافروف وغوتيريش يؤكدان الالتزام بالاتفاق الإيراني والسبل السلمية لحل أزمتي سوريا وكوريا

أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش يعربان عن التزامهما بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني.

© Sputnik. Maksim Blinov الخارجية الروسية تدعو للنظر بعناية إلى الاتفاق النووي الإيراني

موسكو —. وقالت الخارجية في بيان: "جرى التأكيد من قبل الطرفين على الالتزام بتنفيذ بنود خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني لتسوية البرنامج النووي الإيراني".

وجاء في البيان: "في سياق النظر في أكثر المسائل إلحاحا على الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في سوريا وشبه الجزيرة الكورية، أكد الطرفان عدم وجود بديل للسبل السياسية والدبلوماسية لحل الأزمات الراهنة".