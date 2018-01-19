بالفيديو والصور... بوتين يحتفل بعيد الغطاس في المياه الباردة

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "بمناسبة عيد الغطاس، حضر بوتين الطقوس الدينية".
كما شارك بوتين في الغطس في بحيرة سيليغير.
وذكر بيسكوف أن الأجزاء المركزية من روسيا لم تشهد هذا العام الصقيع المعتاد، إذ أن درجة الحرارة في منطقة البحيرة لم تنخفض إلى ما دون 6-7 درجات مئوية تحت الصفر هذه الليلة.
وأشار بيسكوف إلى أن بوتين يغطس في المياه الباردة منذ عدة سنوات.
يذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تحتفل ليلة 19 يناير بتعميد السيد المسيح، وتشمل تقاليد العيد الغطس في المياه ثلاث مرات، أسوة بالمسيح الذي عمّده يوحنا المعمدان.
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