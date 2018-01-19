بالفيديو... القبض على منفذ الهجوم على مدرسة "أولان أودي"

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر عملية القبض على أحد منظمي الهجوم على مدرسة "أولان أودي" جنوب شرقي روسيا

Investigative Department of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Republic of Buryatia إصابة 6 أشخاص جراء هجوم على مدرسة في "اولان اودي" جنوب شرق روسيا

ويظهر الفيديو عناصر من القوة الأمنية الروسية تقوم باعتقال المنفذ بعد إغلاق كل المنافذ المحيطة بالمدرسة.

وذكرت حكومة جمهورية بورياتيا أن شخصا تسلل إلى المدرسة وكان يرتدي قناع يخفي وجهه، وقام بإلقاء زجاجة حارقة باتجاه صف اللغة الروسية والأدب، أثناء درس لتلاميذ الصف السابع.

يذكر أن الحادثة أسفرت عن إصابة 6 أشخاص، من بينهم 3 تلاميذ في حالة حرجة.