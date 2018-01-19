بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في "سوتشي"

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي مؤتمر الحوار الوطني السوري وقانون إعادة دمج دونباس.

© Sputnik. Vladimir Trefilov بوغدانوف: قائمة المدعوين لمؤتمر الحوار الوطني السوري تشكلت وننتظر موافقة تركيا

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين: "انتهى للتو الاجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي… المشاركون ناقشوا القضايا الاجتماعية — الاقتصادية القائمة. وفي سياق أوكرانيا تبادلوا الآراء فيما يخص القانون الذي اتخذ حول دونباس، مشيرين إلى أن هذا القانون سيؤثر بشكل سلبي للغاية على آفاق التسوية الأوكرانية. وتمت الإشارة إلى عدم وجود بديل لاتفاقات مينسك وصيغة نورماندي. كما تبادل المشاركون الآراء حول التسوية في سوريا وناقشوا قضايا تتعلق بالتحضير لمؤتمر الحوار في سوتشي".

وفي سياق متصل، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن قائمة المدعوين لمؤتمر الحوار الوطني السوري تم تشكيلها، لكنها مازالت بانتظار موافقة تركيا.

وأعلن بوغدانوف، أمس الخميس أن موعد إجراء مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي لم يتغير وسيكون في 29- 30 يناير/ كانون الثاني الجاري.