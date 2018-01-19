بيسكوف: موسكو لا تحضر مبادرات إضافية حول التسوية بشأن كوريا الشمالية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تعمل على تحضير مبادرة جديدة إضافية بشأن تسوية الأوضاع حول كوريا الشمالية.

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال في هذا الصدد: "لا، حتى الآن نحن لا نعد أي مبادرات إضافية. وفي حال وجودها سنعلمكم بذلك بالشكل المناسب".

وأشار إلى أن روسيا تدعو للامتناع عما قد يفسد المحادثات "الهشة" بين الكوريتين.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الكازاخي، نور سلطان نزارباييف، أمس الخميس أن بلاده مستعدة للعب دور الوسيط في مسألة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وتقديم ساحة للمفاوضات.

وقال نزارباييف خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "نحن ندعو "الخماسية النووية" إلى تقديم ضمانات لكوريا الشمالية كشرط مهم لإنشاء ظروف الثقة، وإعادة بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات، إن كازاخستان مستعدة للعب دور الوسيط، وتقديم ساحة للمفاوضات في حالة الضرورة".