كيفية البقاء على قيد الحياة في أبرد المناطق الروسية (صور)

هل تتوقف الحياة عندما تنخفض درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر؟ يبدو ذلك فقط للوهلة الأولى. فقد تأقلم سكان أبرد منطقة روسية – ياقوتيا – مع أي صقيع. إذ أنهم يتابعون دراستهم وعملهم ونزهاتهم متجاهلين درجات الحرارة المنخفضة، حتى أن الضباب الجليدي ليس عقبة أمامهم.

وقد تحدث بعض سكان ياقوتيا لـ"سبوتنيك" عن كيفية البقاء على قيد الحياة في أبرد منطقة روسية.

فقد قالت خبيرة التجميل أنارينا ألكسندروفا إن الضباب لا يسمح لك برؤية المباني أو الشوارع أو الناس، ولكن عندما يتحسن الطقس وينجلي الضباب فيمكن رؤية الملابس الأنيقة التي ترتديها الفتيات في تلك المناطق، التي تتمثل بالمعاطف المصنوعة من الفرو الطبيعي، المزين بالخرز والجلد والخرز اللماع. وترتدي الفتيات أحذية خاصة تسمى "أونتي"، مصنوعة من جلد حيوان الرنة، ويتم أيضا تزيينها بالخيوط اللامعة والخرز والزخرفة. وسيظن الكثيرون أن ذلك قسوة بحق الحيوان، ولكن في الواقع من المستحيل البقاء على قيد الحياة دون ذلك.

© Photo/ Petr Chugunov فتاة ترتدي معطفا

وعلى الرغم من البرد، إلا أن هناك الكثير من الناس في الشوارع، وخاصة في وقت الصباح والغداء والمساء بعد العمل، ولكن الناس لا يمشون ببطئ بل يركضون أو يمشون بسرعة من بناء إلى بناء.

ومن الضروري تغطية الفم والأنف باليد في القفاز، في حال لم يكن الشخص يرتدي وشاحا، لأن الهواء الخارج ليس باردا جدا، كما أن الزفير يدفئ الوجه. أما من لا يغطي أنفه ووجهه فسيصاب حتما بعضة الصقيع. لذلك يتم لفت وجه الأطفال الوشاح وإبقاء العينين فقط مفتوحتين. كما أن الصقيع يضر بجلد الوجه، لذلك تضر الفتيات لدهن الوجه بالكريم.

© Photo/ Courtesy of Janarina Alexandrova خبيرة التجميل أنارينا ألكسندروفا

وقال رسلان أوشيروف، مقدم برنامج تلفزيوني عن السيارات، إن الملابس الأفضل في فصل الشتاء هي معطف الفرو والأونتي. فقد تبين أن الأحذية الحديثة كلها "تمتص" البرد تدريجيا، على سبيل المثال،عندما يقف الشخص في محطة الحافلات.

© Photo/ Courtesy of Janarina Alexandrova حذاء الأونتي

وأشار إلى أن الكثيرين لا يجرؤن على إخراج سياراتهم من المرآب الدافئ عندما تكون درجة الحرارة أقل من 50 درجة مئوية. وأكد أن قضاء الشتاء ليس صعبا بوجود السيارة. وعلى سبيل المثال، فهو لا يملك مرآبا بالقرب من المنزل، لكنه قام بتثبيت جهاز التدفئة في السيارة. ويكون تنظيم يومه كالتالي: يتم تشغيل جهاز التسخين بشكل آلي في الساعة 06:15. وفي الساعة 07:00 يستيقظ رسلان من النوم ويشغل المحرك. وبحلول الساعة 08:00، يجلس في سيارته الدافئة ويذهب للعمل.

ويستخدم العديد من السائقين في ياكوتسك "المرائب النسيجية". ويتم تشغيل جهاز التدفئة تحت هذا الغطاء مرتين أو ثلاثة خلال الليل.

وتتواجد مدينة ياكوتسك في الوادي وعندما تكون الرياح هادئة وتنخفض درجة الحرارة أقل من 40، فإن الضباب يغطي المدينة، ما يصعب قليلا من قيادة السيارة. وبما أن المناخ جاف في المنطقة فالسكان لا يعانون من الجليد على الطرق. وفي حال التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة يتم رش الطرق بالرمال.

© Photo/ Courtesy of Janarina Alexandrova المرائب النسيجية

وتقول فيرا كريفوشابكينا، المربية في روضة للأطفال، إن الأطفال يعانون من فضل الشتاء أكثر من الكبار لأنهم يرغبون بالتنزه. وأشارت إلى أنه يتم إخراج الأطفال للتنزه عندما ترتفع الحرارة إلى —15 درجة. أما عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون ذلك يبقى الأطفال في مبنى الروضة.

ومن الجدير بالذكر أن رياض الأطفال تعمل مهما انخفضت درجات الحرارة.

وتقوم الأمهات بإلباس الأطفال بالكثير من الثياب، مثل الملفوف، قميص داخلي، قميص، سترة دافئة، معطف، وبالضرورة وشاح كبير، بالإضافة إلى السراويل المزدوجة ووالجوارب الصوفية والأونتي والقفازات.

© Photo/ Vera Krivoshapkina أطفال فيرا كريفوشابكينا، المربية في الروضة

وقال المصور المحترف بيوتر تشوغونوف إن البرد ليس سببا لترك الفن، مشير إلى أن التصوير في الصقيع له ميزاته. إذ يكمن في الصور نمط خاص.

وأضاف أنه عندما يصور في البرد القارس، فليس هناك وقت للتفكير ولابد من دراسة أدق التفاصيل قبل التصوير، فعلى سبيل المثال، قام بيوتر شتاء بتصوير راقصات الباليه في الضباب. لقد كان مشروعا كاملا وتم التصوير صيفا وشتاء. ويتم تخصيص عدة دقائق للتصوير.

© Photo/ Petr Chugunov راقصة الباليه في أبرد منطقة روسية

وأوضح أن راقصة الباليه التي كان يصورها حتى لم تشعر بالبرد، إذ يظهر مدخل المسرح في الصور على بعد 20 مترا. وكانت الملابس الدافئة بجانبها. وأشرح لها قبل الخروج وضعيات التصوير.

وقال إن الناس في الغالب يرتدون الأقنعة والأوشحة، مثل النينجا، حتى لا يستنشقوا الهواء البارد. وأكد أن الضباب لا يفسد الصور، بل هو ميزة للمنطقة.

تقرير: إيرينا خاليتسكايا