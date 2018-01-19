المخلافي يزور موسكو لبحث الأوضاع في اليمن بعد مقتل صالح

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية اليمني عبد الله المخلافي يزور موسكو في 21-23 من الشهر الجاري.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy المخلافي: نعول على دور روسيا لدعم القرار 2216

موسكو- سبوتنيك. وذكرت أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس لجنة الدوما للعلاقات الخارجية سيبحثان مع الوزير اليمني الأوضاع في بلاده بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية، فإنه "من المخطط عقد لقاء له مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكذلك إجراء حوار مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي".

وأشار البيان، إلى أنه "سيتم تركيز الاهتمام على تطورات الوضع في الجمهورية اليمنية بعد قيام أعضاء حركة أنصار الله بقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر عام 2017".

وتابع البيان "يقلقنا أنه بعد هذه الأحداث، التي دفعت نحو تصعيد العنف بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني الحالي عبد ربه هادي، قد تبدأ في اليمن فوضى سياسية عسكرية واسعة، وستبتعد آفاق التسوية السياسية السلمية لفترة طويلة".