أمريكا غير واثقة بإعلامها ولذلك تخشى الإعلام الأجنبي

رأى رئيس تحرير صحيفة "خوانتسو شيباو" الصينية، خو زيتسين، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة حاليا، غير واثقة من نفسها وبـ"قوتها الناعمة" المتمثلة بوسائل الإعلام، ولذلك أصبحت تخشى وسائل الإعلام الأجنبية.

موسكو — سبوتنيك . وقال زيتسين لـ"سبوتنيك": "أمريكا في الوقت الحالي ليست واثقة بنفسها. سابقاً كانت أمريكا منفتحة على العالم، وكانت ترحب بوسائل الإعلام من العالم كله، لأنهم (في أمريكا) كانوا واثقين من "قوتهم الناعمة" وكانوا يعولون على نشرها بمساعدة الإعلام. لكن الأمريكيين الآن قلقون، يشعرون بعدم الثقة، ولذلك يخشون وسائل الإعلام الروسية والصينية".

وأضاف: "هم يخافون من أن نشاط وسائل الإعلام الأجنبية سيهدد الأمن القومي الأمريكي، وهم يخشون من أضرار، قد تنجم عن تسرب معلومات إلى الولايات المتحدة من العالم الخارجي".

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد قامت بإدراج قناة "آر.تي أمريكا" في قائمة العملاء الأجانب، وفقا للقانون الخاص بهذا الشأن والصادر في عام 1938. إلا أنه وفي الوقت ذاته، لم يتم إدراج شركات إعلام حكومية أجنبية أخرى في هذه القائمة، مثل شركة "بي.بي.سي" البريطانية وشركة "سي.سي.تي.في" الصينية وقناة "فرانس 24" التلفزيونية الفرنسية وإذاعة "دويتشيه فيلليه" الألمانية. وبعد ذلك قامت السلطات الأمريكية بإلغاء اعتماد شركة "آر تي" في الكونغرس الأمريكي. وفي هذا الصدد، صرحت رئيسة هيئة تحرير "آر.تي" مرغاريتا سيمونيان، بأن القناة كان أمامها خياران: إما الخضوع لطلب التسجيل أو رفع قضية جنائية ضدها. وأعربت سيمونيان عن تهانيها "لحرية التعبير الأمريكية ومن ما زال يثق بها".