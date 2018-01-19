الطوارئ الروسية: التسرب النفطي في ساراتوف يتم ضخه في خط أنابيب مجاور

أعلن المكتب الصحفي للمركز الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، في بيان، أنه بعد الحادث في خط أنابيب النفط كويبيشيف - تيخورتسك في منطقة ساراتوف، يتم ضخ النفط إلى خط الأنابيب المجاور سمارة- ليسيتشانسك.

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان: "اليوم، 19 كانون الثاني/ يناير، وعلى مدار اليوم في قرية كراسنوارميسكايا، منطقة إنغلسك، يستمر العمل للقضاء على التسرب النفطي… ويجري حاليا ضخ النفط من الأرض إلى خط أنابيب النفط المجاور، ويجري العمل على إصلاح خط أنابيب النفط المتصدع".

ويوم أمس الخميس، حدث تسرب نفطي وحريق في خط أنابيب النفط الرئيسي لـ"ترانسنيفت"، كويبيشيف- تيخورتسك، بالقرب من قرية كراسنوارميسكايا في منطقة ساراتوف، جنوب شرقي روسيا الاتحادية. وقد جرى إخماد الحريق.

وأعلن مصدر في هيئات الطوارئ، أن حجم النفط المتسرب في قرية بمقاطعة ساراتوف على خط أنابيب النفط الرئيسي بلغ حوالي 2000 متر مكعب، وأن النفط تسرب لمساحات تبلغ نحو ألف متر مربع. ودمرت 10 منازل، ولم تقع إصابات.

وترجح شركة "ترانس نفط"، بأن يكون السبب الأولي للحادث في خط أنابيب النفط هو عيب في اللحام. ومن المقرر أن تنتهي الأحد كامل أعمال الإصلاح.