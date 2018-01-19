لافروف: التحالف بقيادة الولايات المتحدة لا يواجه "جبهة النصرة"

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أسف موسكو لوصف روسيا والصين بأنهما تهديد للأمن القومي الأمريكي في استراتيجية الأمن القومي، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للحوار مع واشنطن بغض النظر عن ذلك.

نيويورك — سبوتنيك . ولفت وزير الخارجية إلى أن موسكو تدعو الولايات المتحدة لتقديم أي أدلة على عدم تنفيذ روسيا للقرارات الأممية حول كوريا الشمالية.

وقال لافروف:

"في حال تحدث زملائنا الأمريكيون حول أننا لا نتعاون، نقول أننا نتعاون وتدعو لتقديم أي أدلة تؤكد وجود أي أخطاء من جانبنا فيما يتعلق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي".

واستدرك قائلا: روسيا ستبذل جهودا من أجل الحفاظ على الصفقة النووية الإيرانية.

وقال لافروف: "لا يمكن لها (الخطة المشتركة) أن تبقى في الشكل المعدل، خاصة فيما يخص المطالب الأمريكية، ذلك لن يكون مقبولا لطهران، وهذا أمر واضح، وأعتقد بأن الأوروبيين يفهمون خطورة ذلك".

واعتبر الوزير أن آفاق تسوية العلاقات بين موسكو وواشنطن سيعتمد على قدرة ترامب على التغلب على المؤامرات السياسية في الولايات المتحدة.

وفي الشأن الفلسطيني الإسرائيلي أكد الوزير الروسي أن المقترح حول عقد لقاء بين عباس ونتانياهو في روسيا قائم.

وفي الشأن السوري قال لافروف إن روسيا تعول على عدم قيام المعارضة السورية بطرح شروط مسبقة خلال المفاوضات السورية في فيينا.

"أعول على أنه لن يتكرر في فيينا ما حدث في الجولة الماضية، عندما بدأت رئاسة الوفد المعارض بالمطالبة بتغيير النظام قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، آمل ألا يتكرر ذلك".

وأضاف: الولايات المتحدة تعمل على تشكيل أجهزة سلطة بديلة على الأراضي السورية، مؤكدا أن هذا يتعارض مع التزامات واشنطن.

© Sputnik. Natalia Seliverstova الدفاع الروسية: التحالف الدولي يواصل تعاونه مع بقايا الإرهابيين في سوريا

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة:

سيتعين أخذ أهداف الولايات المتحدة في سوريا بعين الاعتبار والبحث عن سبل لمنع واشنطن من تقويض وحدة الأراضي السورية.

واتهم لافروف، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بأنه لا يواجه تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في سوريا.

وقال: "منذ سنوات عديدة، بدءا من ابتداء النزاع، تحدثت مع جون كيري حول حقائق عدم مواجهة الولايات المتحدة لـ "جبهة النصرة" وحتى الآن التحالف بقيادة واشنطن، لا يقاتل "النصرة".

وأكد أن روسيا ترى أنه من غير الممكن مطالبة إيران بعدم المشاركة في قضايا الشرق الأوسط واتهامها في كافة المشاكل.

وأكد لافروف أنه تم نفي الأنباء حول خروج العسكريين الروس من عفرين.