تسجيل
22:06 19 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    لافروف

    لافروف: التحالف بقيادة الولايات المتحدة لا يواجه "جبهة النصرة"

    © REUTERS/ SHANNON STAPLETON
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 50

    أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أسف موسكو لوصف روسيا والصين بأنهما تهديد للأمن القومي الأمريكي في استراتيجية الأمن القومي، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للحوار مع واشنطن بغض النظر عن ذلك.

    الجيش التركي في جرابلس السورية
    © Sputnik.
    الخارجية الأمريكية: التهديدات التركية ببدء عملية عسكرية في عفرين تزعزع الاستقرار
    نيويورك — سبوتنيك. ولفت وزير الخارجية إلى أن موسكو تدعو الولايات المتحدة لتقديم أي أدلة على عدم تنفيذ روسيا للقرارات الأممية حول كوريا الشمالية.

    وقال لافروف:

    "في حال تحدث زملائنا الأمريكيون حول أننا لا نتعاون، نقول أننا نتعاون وتدعو لتقديم أي أدلة تؤكد وجود أي أخطاء من جانبنا فيما يتعلق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي".

    واستدرك قائلا: روسيا ستبذل جهودا من أجل الحفاظ على الصفقة النووية الإيرانية.

    وقال لافروف: "لا يمكن لها (الخطة المشتركة) أن تبقى في الشكل المعدل، خاصة فيما يخص المطالب الأمريكية، ذلك لن يكون مقبولا لطهران، وهذا أمر واضح، وأعتقد بأن الأوروبيين يفهمون خطورة ذلك".

    واعتبر الوزير أن آفاق تسوية العلاقات بين موسكو وواشنطن سيعتمد على قدرة ترامب على التغلب على المؤامرات السياسية في الولايات المتحدة.

    وفي الشأن الفلسطيني الإسرائيلي أكد الوزير الروسي أن المقترح حول عقد لقاء بين عباس ونتانياهو في روسيا قائم.

    وفي الشأن السوري قال لافروف إن روسيا تعول على عدم قيام المعارضة السورية بطرح شروط مسبقة خلال المفاوضات السورية في فيينا.

    "أعول على أنه لن يتكرر في فيينا ما حدث في الجولة الماضية، عندما بدأت رئاسة الوفد المعارض بالمطالبة بتغيير النظام قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، آمل ألا يتكرر ذلك".

    وأضاف: الولايات المتحدة تعمل على تشكيل أجهزة سلطة بديلة على الأراضي السورية، مؤكدا أن هذا يتعارض مع التزامات واشنطن.

    وزارة الدفاع الروسية
    © Sputnik. Natalia Seliverstova
    الدفاع الروسية: التحالف الدولي يواصل تعاونه مع بقايا الإرهابيين في سوريا
    وقال لافروف في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة:

    سيتعين أخذ أهداف الولايات المتحدة في سوريا بعين الاعتبار والبحث عن سبل لمنع واشنطن من تقويض وحدة الأراضي السورية.

    واتهم لافروف، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بأنه لا يواجه تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في سوريا.

    وقال: "منذ سنوات عديدة، بدءا من ابتداء النزاع، تحدثت مع جون كيري حول حقائق عدم مواجهة الولايات المتحدة لـ "جبهة النصرة" وحتى الآن التحالف بقيادة واشنطن، لا يقاتل "النصرة".

    وأكد أن روسيا ترى أنه من غير الممكن مطالبة إيران بعدم المشاركة في قضايا الشرق الأوسط واتهامها في كافة المشاكل.

    وأكد لافروف أنه تم نفي الأنباء حول خروج العسكريين الروس من عفرين.

    انظر أيضا:

    "قوات سوريا الديمقراطية" تعتقل الشبان لزجهم في "معركة عفرين"
    كاتب تركي: لا تلعبوا بالنار... التهديدات التركية بشأن عفرين ليست جوفاء
    قوات خاصة تركية تصل إلى الحدود مع سوريا مقابل عفرين
    الجيش التركي إلى عفرين السورية...هذه خططته وأسلحته
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الخارجية الروسية, أخبار مجلس الأمن, كلمة, جلسة مجلس الأمن, مجلس الأمن الدولي, وزارة الخارجية الروسية, سيرجي لافروف, روسيا الاتحادية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فتاة تستعرض أمام مصور خلال مباراة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، أستراليا 18 يناير/ كانون الثاني 2018
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    معاناة أطفال اليمن
    معاناة أطفال اليمن

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك