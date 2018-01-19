روسيا ترد على طلب قرغيزستان وتشطب ديونها المتبقية

صادق مجلس الدوما الروسي، خلال جلسته العامة اليوم الجمعة، على بروتوكول الاتفاق الروسي – القرغيزي، حول تسوية دين قرغيزستان أمام روسيا، والذي ينص على شطب ما تبقى من دين قرغيزستان لروسيا وقدره 240 مليون دولار.

© Sputnik. Evgenij Epantshintsev روسيا تعتزم إنشاء نظام دفاع جوي إقليمي مشترك مع قرغيزستان وطاجيكستان

موسكو- سبوتنيك . أفاد نائب وزير المالية الروسي، سيرغي ستورتشاك، خلال الجلسة بهذا الصدد: "عندما تقدم الجانب القرغيزي بطلب لتسريع شطب الدين، كان الحديث يدور حول ضرورة إعطاء قرغيزستان الفرصة للحصول على قروض داخلية. إنهم الآن يسعون لتطوير سوق الديون الوطنية وتحدثوا عن إصدار صكوك الدين".

يذكر أن رئيسي قرغيزستان وروسيا اتفقا في عام 2012 على تسوية الدين القرغيزي أمام روسيا، عن طريق شطب ما قدره 488.9 مليون دولار. وقامت روسيا في أيار/مايو عام 2013 بشطب 188.9 مليون دولار. وكان الطرفان قد اتفقا أن يتم شطب 300 مليون دولار المتبقية على مراحل بحصص متساوية على مدى 10 أعوام بدءاً من 16 آذار/ مارس عام 2016. وفي آذار/ مارس عام 2017 بلغ حجم الدين القرغيزي أمام روسيا 240 مليون دولار.

وتوجه الرئيس القرغيزي في شباط/ فبراير إلى الرئيس الروسي، بطلب لشطب كل ما تبقى من دين بلاده أمام روسيا لتحسين مؤشرات الدين. وتم في حزيران/ يونيو من العام ذاته التوقيع على البروتوكول المذكور أعلاه، والذي يقضي بشطب الدين القرغيزي المتبقي في إطار تقديم الدعم الرسمي لقرغيزستان بهدف تنمية اقتصادها الوطني.