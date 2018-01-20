روسيا تزود كوبا بأكثر من 300 سيارة

أفادت ممثلة السفارة الروسية في هافانا، تاتيانا تاراسوفا، اليوم السبت 20 يناير/كانون الثاني، بأن كوبا تسلمت من روسيا 344 سيارة "لادا" لتعزيز خدمة سيارات الأجرة.

هافانا — سبوتنيك . وقالت تاراسوفا:

من بين هذه السيارات 320 سيارة موديل "فيستا" و 24 سيارة "لارجوس"، وتخطط السلطات الكوبية استخدامها لتحسين خدمة سيارات الأجرة.

وكانت قد وقعت الشركة الروسية "أفتوفاز" وشركة "تيخنويمبورت" الكوبية عقدا لشراء سيارات "لادا" في آب/ أغسطس الماضي.

وأشاد المدير العام لشركة تاكسي الوطنية خورخي لويس دياس، بنوعية السيارات الروسية، وقدرتها على التحمل خلال الاستخدام لمدة طويلة وتوفير الراحة.

في سياق آخر، قال مسؤول في شركة "سوناطراك" الجزائرية للطاقة، المملوكة للدولة، الأربعاء الماضي، إن الجزائر أرسلت 2.1 مليون برميل من النفط الخام إلى كوبا العام الماضي وستشحن نفس الكمية في 2018، لمساعدة كوبا على تعويض نقص الإمدادات من فنزويلا.

وقال عمر معاليو، نائب رئيس "سوناطراك" للتجارة والتسويق "سلمنا في 2017 ثلاث شحنات كل منها 700 ألف برميل بإجمالي 2.1 مليون برميل إلى كوبا. بحسب وكالة "رويترز".