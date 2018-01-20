الحرب مع مالك صاروخ ينقض على أهدافه من الميزوسفير انتحار

وجاء في مقال نشرته صحيفة "كونترا ماغازين" الناطقة باللغة الألمانية تحت عنوان "الناتو ضد روسيا: مَن يحلم بالحرب مع روسيا فهو يحلم بالانتحار"، إن روسيا تمتلك قدرات على قهر مَن يحاربها.

© Sputnik. Vitaliy Timkiv صواريخ إسكندر تستقر عند حدود الناتو

ولفتت الصحيفة إلى أن صواريخ "إسكندر إم" التي نشرتها روسيا في منطقة كالينينغراد المطلة على مجال عمل حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستطيع الوصول إلى برلين في زمن قدره 4 دقائق مع العلم أن هذه الصواريخ تستطيع أن تحمل رؤوسا نووية.

وأشارت الصحيفة إلى استحالة اعتراض صواريخ "إسكندر" وهي صواريخ سريعة جدا، موضحة أن نظام الدفاع الصاروخي الغربي يستطيع اعتراض ما يطير في الستراتوسفير في حين تصل صواريخ "إسكندر" إلى أهدافها عبر الميزوسفير (طبقة الميزوسفير هي ثالث طبقات الجو بعد التربوسفير والستراتوسفير، ويبلغ ارتفاعها حوالي 80 كيلومترات عن سطح البحر).

وبالإضافة إلى الأسلحة الفعالة يتسلح الروس بالإيمان بالوطن.

وقالت الصحيفة إن روسيا تُظهر أن الإيمان بالوطن شيء لم يقهره جبروت الزمن.

وأشارت إلى أن روسيا تمكنت من رد أكثر من 200 مليار دولار إلى الدائنين على الرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ورأت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي ترامب ورفاقه الواقعيين كانوا قد أدركوا أن الحرب مع روسيا عبث لا طائل من ورائه.