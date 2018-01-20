لافرينتييف: روسيا تعول على حضور الولايات المتحدة خلال مؤتمر سوتشي بصفة مراقب

وأشار لافرينتييف إلى أن مؤتمر الحوار في سوتشي يعقد يوم 30 كانون الثاني/ يناير، وستجري أعمال تحضيرية يوم 29 يناير.
كما أعرب مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا عن أمله في مشاركة الأمم المتحدة بمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي على أعلى مستوى.
وقال للصحفيين:
"العمل في هذا المجال مستمر، ونحن نود كثيرا، أن يكون تمثيل الأمم المتحدة في هذا المؤتمر في سوتشي على أعلى مستوى، نعول على أن الأمين العام للأمم المتحدة سيتخذ قرارا حول إرسال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى هنا لمشاركته في افتتاح هذا المؤتمر".
وأضاف: روسيا تعول على حضور الولايات المتحدة خلال مؤتمر سوتشي بصفة مراقب.
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