لافرينتييف: روسيا تعول على حضور الولايات المتحدة خلال مؤتمر سوتشي بصفة مراقب

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف أنه تم الاتفاق على قائمة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وسيتم إرسال الدعوات.

© Sputnik. Aleksei Druzhinin بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في "سوتشي"

موسكو — سبوتنيك . وقال لافرينتييف للصحفيين: "أعتقد بأن اللقاء جرى بشكل ناجح، لقد اتفقنا على قائمة المشاركين في المؤتمر، ولا يزال أمامنا إكمال الاتفاق، وهذا يحتاج ليوم أو يومين، وبعد لذلك سيتم إرسال الدعوات للمشاركين في المؤتمر..".

وأشار لافرينتييف إلى أن مؤتمر الحوار في سوتشي يعقد يوم 30 كانون الثاني/ يناير، وستجري أعمال تحضيرية يوم 29 يناير.

كما أعرب مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا عن أمله في مشاركة الأمم المتحدة بمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي على أعلى مستوى.

وقال للصحفيين:

"العمل في هذا المجال مستمر، ونحن نود كثيرا، أن يكون تمثيل الأمم المتحدة في هذا المؤتمر في سوتشي على أعلى مستوى، نعول على أن الأمين العام للأمم المتحدة سيتخذ قرارا حول إرسال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى هنا لمشاركته في افتتاح هذا المؤتمر".

وأضاف: روسيا تعول على حضور الولايات المتحدة خلال مؤتمر سوتشي بصفة مراقب.