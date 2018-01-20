الدفاع الروسية: اتهامات واشنطن لدمشق باستخدام الكيميائي تستند لإشاعات شبكات التواصل الاجتماعي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية، اتهام السلطات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية تستند إلى إشاعات نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وشهادات المسلحين.

© REUTERS/ Ammar Abdullah الخارجية الروسية تعلق على مسألة الكيميائي في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة: "المحاولات المستمرة للولايات المتحدة لاتهام السلطات السورية باستخدام مواد سامة خلال العمليات العسكرية ضد ما يسمى بـ "المعارضة" تستند فقط الى إشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي، وشهادات المسلحين، ولم تؤكد بحقائق".

كما أشارت وزارة الدفاع الى أن الإدارة الأمريكية تتغاضى عن حقائق موضوعية لاستخدام المسلحين لمواد سامة في سوريا.

وتابع البيان: "في ذات الوقت، الإدارة الأمريكية في أحسن الأحوال لا تبدي أي اهتمام إزاء حقائق استخدام المسلحين لمواد سامة خلال الأعمال القتالية ضد الجيش السوري والمدنيين."