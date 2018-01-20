الدفاع الروسية: رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء "مناقشة الوضع في سوريا وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك".
وجاءت هذه المكالمة الهاتفية في الوقت الذي تشهد فيه الحدود السورية التركية مرحلة ساخنة تتمثل بإعلان تركيا بدء عمليتها في مدينة عفرين السورية ضد جماعات كردية مسلحة وصفتها تركيا بـ"الإرهابية".
وفي هذه الأثناء، أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن وحدات من "الجيش السوري الحر" بدأت دخول المناطق التي يسيطر عليها الوحدات الكردية، في بلدة عفرين السورية المحاذية للحدود مع تركيا.
وقالت الوكالة الرسمية، إن مقاتلات حربية تركية حلقت فوق أجواء قضائي "ريحانلي" و"قرقخان" بولاية هطاي التركية المحاذية لمدينة عفرين السورية، مؤكدة أن المقاتلات التركية قصفت نقطة مراقبة لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في عفرين السورية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)