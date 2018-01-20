الدفاع الروسية: رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد، وبحث معه الوضع في سوريا.

© REUTERS/ RODI SAID لافرينتييف: لا يجب بقاء القوات الأمريكية في سوريا دون إذن دمشق

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة: "يوم 20 كانون الثاني/ يناير من العام 2018 جرت مكالمة هاتفية بين قائد هيئة أركان القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد،".

وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء "مناقشة الوضع في سوريا وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وجاءت هذه المكالمة الهاتفية في الوقت الذي تشهد فيه الحدود السورية التركية مرحلة ساخنة تتمثل بإعلان تركيا بدء عمليتها في مدينة عفرين السورية ضد جماعات كردية مسلحة وصفتها تركيا بـ"الإرهابية".

وفي هذه الأثناء، أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن وحدات من "الجيش السوري الحر" بدأت دخول المناطق التي يسيطر عليها الوحدات الكردية، في بلدة عفرين السورية المحاذية للحدود مع تركيا.

وقالت الوكالة الرسمية، إن مقاتلات حربية تركية حلقت فوق أجواء قضائي "ريحانلي" و"قرقخان" بولاية هطاي التركية المحاذية لمدينة عفرين السورية، مؤكدة أن المقاتلات التركية قصفت نقطة مراقبة لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في عفرين السورية.