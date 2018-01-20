سيناتور روسي: التصادم بين دمشق وأنقرة "لا مفر منه عمليا" بعد بدء العملية التركية

أعلن سيناتور روسي أن روسيا ستقدم الدعم الدبلوماسي لسوريا وستطالب في الأمم المتحدة بوقف العملية العسكرية التركية في عفرين.

موسكو — سبوتنيك . أكد النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فرانس كلينتسيفيتش، أن القوات المسلحة الروسية لن تتدخل في حال نشب نزاع بين القوات السورية والتركية.

وقال السيناتور لـ "سبوتنيك":

"روسيا لن تتدخل عسكريا، اتفاقياتنا لا تنص على ذلك".

وأشار كلينتسيفيتش إلى أن التصادم بين دمشق وأنقرة "لا مفر منه عمليا" بعد بدء العملية العسكرية التركية في عفرين.

وأوضح أن

"هناك احتمال كبير في أن القوات المسلحة السورية ستضطر لحماية سيادة الدولة".

وأوضح أن روسيا ستقدم الدعم الدبلوماسي لسوريا عبر المطالبة بوقف العملية العسكرية التركية في الأمم المتحدة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، بوقت سابق من اليوم، أن العملية في عفرين بدأت فعليا على الأرض، وأنها ستستمر حتى منبج وصولا إلى الحدود العراقية.

وأرسل الجيش التركي ليلة أمس الجمعة، تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية حسب وسائل إعلام تركية، حيث وصل رتل مكون من 20 شاحنة محملة بالمركبات المدرعة إلى الحدود السورية في ولاية كيليس، التركية المحاذية لمنطقة عفرين.