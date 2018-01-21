الدفاع الروسية: الجيش السوري يحاصر مجموعة من مسلحي "النصرة" شرقي إدلب

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش السوري يحاصر مجموعة كبيرة من مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية شرقي محافظة إدلب، مؤكداً أنه أخرج المسلحين من أراضي مطار أبو الظهور، الذي كان يخضع لسيطرة العصابات منذ سبتمبر/أيلول 2015.

© Sputnik. Nezar Mihoub الجيش السوري يسيطر على مطار أبو الظهور العسكري بالكامل

موسكو — سبوتنيك . وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، 21 يناير/ كانون الثاني: إنه "نتيجة للعمليات الهجومية، أجبرت القوات السورية المسلحين على الخروج من أراضى مطار أبو ظهور الذي كان تحت سيطرة تشكيلات مسلحة منذ سبتمبر/أيلول عام 2015".

وأضاف البيان، أن "وحدات الاعتداء التابعة للجيش السوري بقيادة الجنرال سهيل حسن انضمت إلى القوات المحلية في محافظة إدلب وحاصرت مجموعة كبيرة من المسلحين من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في الجزء الشرقي من محافظة إدلب".

وكان قائد العمليات العسكرية لتحرير مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الجنوبي الشرقي، قال ، لمراسل "سبوتنيك" إن الجيش السوري استعادة المطار بعد معارك عنيفة مع مسلحي جبهة "النصرة" الإرهابية والقوات المتحالفة معها.

وتنفذ وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عملية عسكرية لتطهير ريف حلب الجنوبي من إرهابيي "جبهة النصرة" تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات وتكبيد التنظيم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.