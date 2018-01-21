الدفاع الروسية: الجيش السوري يحاصر مجموعة من مسلحي "النصرة" شرقي إدلب

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش السوري يحاصر مجموعة كبيرة من مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية شرقي محافظة إدلب، مؤكداً أنه أخرج المسلحين من أراضي مطار أبو ظهور، الذي كان يخضع لسيطرة العصابات منذ سبتمبر/أيلول 2015.