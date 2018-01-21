بيسكوف: قبل وقت طويل من الانتخابات بدأت الهجمات الجماعية المنظمة بعناية وسنقوم بالرد

اعتبر الناطق الرسمي للكرملين، دميتري بيسكوف، أن عدم حصول تفاعل إيجابي من الطرف الأمريكي يجعل من المفاوضات أمرا صعبا.

© AP Photo/ Alex Brandon الخارجية الأمريكية: واشنطن مازالت تتطلع بإيجابية للتعاون مع روسيا في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول الموضوع، في تصريح على قناة "روسيا 1" اليوم، "من دون تفاعل إيجابي فإنه من الصعب المضي قدما بالمفاوضات".

كما أشار الناطق الرسمي للكرملين إلى أن روسيا على استعداد للرد على كفة الأخبار المفبركة في وسائل الإعلام الغربية حول شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت السلطات تستعد لاتهامات في وسائل الإعلام الغربية من التزوير والاحتيال في الانتخابات المقبلة:

"نحن نستعد، لأن هذا أيضا يمكن توقع حصوله، أنتم تعلمون، إنه على رئيسنا وبلدنا، وقبل وقت طويل من الانتخابات بدأت الهجمات الجماعية. ويتم تحضيرها، فهي نظمت بعناية. ولكن كما قمنا بالرد في السابق سنقوم الآن".