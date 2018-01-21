لافروف: أعضاء بالكونغرس الأمريكي يقرون بالوضع غير الصحي للعلاقات مع روسيا

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن وجود أعضاء من الكونغرس الأمريكي يعترفون بوجود علاقة غير صحية بين الولايات المتحدة وروسيا، ويعترفون بالحاجة إلى تصحيح الوضع.

© AP Photo/ Alex Brandon الخارجية الأمريكية: واشنطن مازالت تتطلع بإيجابية للتعاون مع روسيا في سوريا

موسكو — سبوتنيك . قال لافروف في مقابلة خاصة لصحيفة "كومرسانت" الروسية، "تشجعنا حقيقة أنه في السنوات الأخيرة أبدى بعض أعضاء الكونغرس، ودوائر العلوم السياسية من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدبلوماسيين في أحاديث خاصة اعترافهم بأن وضع العلاقات بين البلدين غير صحي تماما وهناك حاجة إلى تصحيح ذلك".

وأضاف الوزير الروسي:

"والكل في نفس الوقت يردد أن محاولة عزلنا كانت خاطئة، فمن الواضح أنها لا تعمل، ومجرد إلقاء نظرة على الجدول الزمني للاجتماعات وزيارات الرئيس الروسي وأعضاء آخرين في الحكومة نفهم عدم وجود لهذه العزلة. يقولون أنهم يفهمون هذا، ولكن يطلبون أن نقوم بالخطوة المبادرة لكي يقولوا أنّ روسيا "تغيرّت".

وقال لافروف: هذا السلوك، بطبيعة الحال، لا يمكن إلا أن يثير الشعور بأن عقلية القوة العظمى لا تخدم الولايات المتحدة بالشكل الجيد".