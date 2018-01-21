لافروف: الأعمال الأحادية الجانب لأمريكا في سوريا أثارت غضب تركيا الشديد

رأى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأعمال الأحادية للولايات المتحدة في سوريا قادت تركيا إلى الغضب الشديد.

© Sputnik. Evgeniy Bijatov لافروف: الإرهابيون في سوريا والعراق حصلوا على تقنيات تصنيع مواد سامة

موسكو — سبوتنيك . وقال لافروف في مقابلة خاصة لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، "يتساءل العديد من السياسيون، لماذا نحن قلقون، ويقولون: لندع الولايات المتحدة تعرض عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ودورها المدمر في عمليات السلام، سواء في سوريا أو إيران. حيث تتخذ الآن إجراءات أحادية الجانب. مما يقود تركيا إلى الغضب الشديد".

وتطرق لافروف في حديثه للصحيفة الروسية إلى عدد من القضايا والمحاور الهامة.

وكشف خلاله عن وجود أعضاء من الكونغرس الأمريكي يعترفون بوجود علاقة غير صحية بين الولايات المتحدة وروسيا، ويعترفون بالحاجة إلى تصحيح الوضع.