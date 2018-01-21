لافروف: العقوبات الأمريكية على روسيا لا مبرر لها ولن تؤثر على سياستنا الخارجية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العقوبات التي وقعتها الولايات المتحدة بحق روسيا لن تؤثر على سياسة موسكو الخارجية، واصفا إياها بأنها غير مبررة.

© Sputnik. Natalia Seliverstov عقوبات أمريكية جديدة تطال 50 شخصا روسيا

موسكو — سبوتنيك . وقال لافروف في حوار مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية، "إننا نعتبر أن العقوبات وقعت قطعا دون أي مبرر، والغرض منها غير منطقي".

وتابع، "فعلى مدار السنوات التي مرت منذ توقيع تلك العقوبات، رأى واضعوها كيف أنها لن تغير من سياسة روسيا الصادقة، والمنفتحة، والبناءة".

وحول عقوبات جديدة محتملة قال الوزير لافروف: استخدام العقوبات ضد النخب والشركات لفرض تغيير على السياسة الخارجية أمر غير مجدي.