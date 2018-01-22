لافروف: كل الخطط المفروضة على اليمن غير مجدية وروسيا تعمل مع جميع الأطراف

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تدعم الجهود الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، داعياً إلى تفعيل جهود إطلاق الحوار الشامل للتسوية في اليمن.

© Sputnik. Григорий Сысоев لافروف: نتوقع أن تدفع الأوضاع الإنسانية الخطيرة في اليمن إلى المفاوضات

وأكد لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اليمني، عبد المالك المخلافي، في موسكو/، اليوم الاثنين 22 يناير/كانون الثاني، أن روسيا تعتزم الاستمرار بالحوار مع "أنصار الله"، وأن كل الخطط المفروضة من الخارج على اليمن غير مجدية وروسيا تعمل مع جميع الأطراف.

وأضاف الوزير الروسي أن هناك اتفاق بين موسكو والحكومة اليمنية على استمرار الاتصالات السياسية المباشرة، وأنه يجب منح الأمم المتحدة الفرصة لتقديم المساعدات الإنسانية دون عراقيل. وأعلن أن موسكو تملك علاقات مع كل القوى الداخلية المنخرطة في النزاع الداخلي اليمني ومع جمبع اللاعبين المؤثرين عليه، وهي مستعدة للقيام بكل ما في وسعها للمساعدة.

من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، إن السلام هو الخيار الأساسي للحكومة اليمنية التي تواجه حربا فرضت عليها.

وأضاف المخلافي في المؤتمر الصحفي، أن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني تمثل أساس السلام في اليمن، موضحاً أن "ميليشيا الحوثي تعيق عملية السلام في اليمن، مشيرا إلى تورطهم في قتل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح".