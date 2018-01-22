لافروف: الأكراد مدرجون في قائمة المدعوين إلى سوتشي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الأكراد مدرجون في قائمة المدعوين لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

© Sputnik. Григорий Сысоев لافروف: نتوقع أن تدفع الأوضاع الإنسانية الخطيرة في اليمن إلى المفاوضات

موسكو — سبوتنيك . وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالدور الكردي في العملية السياسية، بالتأكيد، يجب تأمين هذا الدور… ممثلو الأكراد أدرجوا في قائمة السوريين المدعوين إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري والذي سيعقد في سوتشي الأسبوع المقبل".

وعلى جانب آخر، أعلن لافروف أن موسكو فيما يتعلق بالوضع في عفرين السورية تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام السلامة الإقليمية للشرق الأوسط.

وقال: "نحن منذ فترة طولية نولي اهتماما إلى حقيقة أن الولايات المتحدة شرعت بإنشاء سلطات بديلة في جزء كبير من الأراضي السورية. وتقوم واشنطن بعمليات غير ظاهرة لنقل أسلحة إلى تلك الفصائل التي تتعاون معها، أولا وقبل كل شيء، لقوات سوريا الديمقراطية، على أساس الميليشيات الكردية".