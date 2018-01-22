لافروف: واشنطن تشجع بنشاط المزاج الانفصالي عن سوريا بين الأكراد

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الأكراد بعدم التحاور مع دمشق، وتشجع المزاج الانفصالي بينهم.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة، تحث بكل السبل ومنذ زمن بعيد، الأكراد الذين تتعامل معهم، على عدم التحاور مع دمشق. واشنطن شجعت بنشاط ومازالت تشجع المزاج الانفصالي بين الأكراد، متجاهلة تماما الطابع الحساس والأبعاد الإقليمية للمشكلة الكردية".

وأضاف لافروف:"نحن منذ فترة طولية نولي اهتماما إلى حقيقة أن الولايات المتحدة شرعت بإنشاء سلطات بديلة في جزء كبير من الأراضي السورية. وتقوم واشنطن بعمليات غير ظاهرة لنقل أسلحة إلى تلك الفصائل التي تتعاون معها، أولا وقبل كل شيء، لقوات سوريا الديمقراطية، على أساس الميليشيات الكردية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت، السبت الماضي، إن موسكو تتابع تطورات الوضع في عفرين بسوريا، بعد بدء عملية عسكرية تركية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "موسكو تلقت هذه المعلومات بقلق، وتتابع عن كثب تطورات الوضع"، كما أكد البيان: "في هذا الصدد تدعو الأطراف المتحاربة لضبط النفس".