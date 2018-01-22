الخارجية الروسية تبدأ اعتماد الصحفيين إلى مؤتمر سوتشي المرتقب في 29-30 يناير

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، عن بدء اعتماد الصحفيين لتغطية مؤتمر الحوار الوطني بسوتشي.

© Sputnik. Valeriy Melnikov لافروف: الأكراد مدرجون في قائمة المدعوين إلى سوتشي

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: " في الفترة من 29 إلى 30 كانون الثاني/يناير، سيعقد في مدينة سوتشي، منتدى عموم سوريا — مؤتمر الحوار الوطني السوري، المكرس لمسائل تسوية الوضع في الجمهورية العربية السورية، ولتغطية أعمال المؤتمر الإعلامية يدعى ممثلو وسائل الإعلام الروسية والأجنبية."

وأكدوا في وزارة الخارجية بأن فتح عملية تسجيل الاعتماد ستكون مفتوحة في الفترة من 22 إلى 25 كانون الثاني/يناير الجاري.