الخارجية الروسية: اجتماع بين سوركوف وممثل أمريكا في أوكرانيا قريبا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، أن لقاء مساعد الرئيس الروسي، فلاديسلاف سوركوف، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي الى أوكرانيا، كورت فولكير، سيعقد خلال الأيام القادمة.

موسكو — سبوتنيك. وقال كاراسين: "فعلا يتم التحضير لهذا اللقاء في الأيام القادمة".

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني ، بافل كليمكين، اليوم الاثنين، أنه سيلتقي يوم غد الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني في باريس مع ممثلي فرنسا والولايات المتحدة لمناقشة المسائل المتعلقة بإمكانية إدخال قوات حفظ السلام إلى دونباس، والإفراج عن الأسرى.

وقال كليمكين خلال مؤتمر صحفي: " سأجتمع غدا مع ممثلي فرنسا في باريس، لأنه ستكون هناك غدا، دفعة لمبادرة جديدة للحد من استخدام الأسلحة الكيميائية، وسأتحدث مع ممثلي الولايات المتحدة، وأيضا في باريس "، موضحا أنه سيتم بحث قضايا إدخال قوات حفظ السلام الدولية إلى دونباس والإفراج عن الأسرى.

كما أفاد كليمكين بأنه من المقرر في وقت لاحق اليوم، إجراء محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل.