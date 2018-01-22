لافروف: لمصلحة التسوية في سوريا يجب التحرر من التأثير غير البناء للاعبين الخارجيين

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن موسكو تعتبر محاولات بعض اللاعبين الخارجيين تقويض الجهود الروسية لتسوية الأزمة في سوريا غير بناءة.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف خلال لقائه رئيس وفد هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري: "موسكو واثقة من أنه في مصلحة الشعب السوري وعملية التسوية في سوريا التحرر من التأثير غير البناء للاعبين الخارجيين".

© Sputnik. Vitaliy Belousov بوغدانوف والسفير السوري يبحثان التحضير لمؤتمر سوتشي

وأضاف لافروف "الهدف الرئيس لمؤتمر "سوتشي" هو توفير أكبر قدر ممكن من الدعم لعملية جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة لكي تأتي المباحثات بين جميع السوريين بنتائج، التي ينتظرها سكان سوريا".

وتابع لافروف: "لقد كان الهدف أن تكون قائمة المدعوين إلى مؤتمر "سوتشي" بحيث تجمع كافة أطراف المجتمع السوري، حكومة ومعارضة، تحت سقف واحد، وقد تم تحقيق هذا الهدف".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن اليوم الإثنين، أن الأكراد مدرجون في قائمة المدعوين لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

ويعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي خلال يومي 29-30 يناير الحالي.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 1500 شخص.