تشيجوف: التسوية السورية ترتقي نحو مستوى جديد

موسكو — سبوتنيك. وقال تشيجوف لقناة "روسيا 24": "التسوية السورية تتوجه حاليا نحو مستوى جديد، وسنرى كيف سيتصرف الاتحاد الأوروبي".

من جهة أخرى، أعلن تشيجوف، أن "الاتحاد الأوروبي حصر نفسه في الزاوية بموقفه حول العقوبات على روسيا وبدعمه غير المشروط للسلطات الأوكرانية".

وقال تشيجوف، على هواء قناة "روسيا 24"، إن "وضع مشابه لما كان مع العقوبات. الاتحاد الأوروبي حصر نفسه في الزاوية، مرة بالعقوبات على روسيا، ومرة أخرى بدعمه لكييف. والامتناع عن العقوبات في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية — الامتناع عن دعم كييف غير المشروط يصبح صعباً للغاية، لأن ذلك يتطلب إرادة سياسية كبيرة، التي، بالطبع، تتراكم كما نتوقع، ونرى معالم ذلك، لكنها لم تتراكم بشكل كاف بعد".