تشيجوف يوضح كيف أخطأ الاتحاد الأوروبي في التعامل مع روسيا

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي حصر نفسه في الزاوية بموقفه من العقوبات على روسيا وبدعمه غير المشروط للسلطات الأوكرانية.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko تشيجوف: روسيا لن تقدم تنازلات أحادية في مسألة التأشيرات مع أوروبا

موسكو — سبوتنيك . وقال تشيجوف، على هواء قناة "روسيا 24"، إنه "وضع مشابه لما كان مع العقوبات. الاتحاد الأوروبي حصر نفسه في الزاوية، مرة بالعقوبات على روسيا، ومرة أخرى بدعمه لكييف. والامتناع عن العقوبات في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية — الامتناع عن دعم كييف غير المشروط يصبح صعباً للغاية، لأن ذلك يتطلب إرادة سياسية كبيرة، التي، بالطبع، تتراكم كما نتوقع، ونرى معالم ذلك، لكنها لم تتراكم بشكل كاف بعد".

جدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/ مارس عام 2014. وتعتبر أزمة العلاقات هذه بين روسيا والغرب، الأسوأ منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء حقبة الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاماً.