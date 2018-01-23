تدخل إيران في اليمن مختلق

جرت في موسكو، في 22 يناير/كانون الثاني 2018، محادثات بين وزيري خارجية روسيا واليمن.

وهدفت المباحثات التي أجراها وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي مع نظيره الروسي إلى حث روسيا على القيام بدور الوساطة لإنهاء النزاع في اليمن، وفقا لتقارير إعلامية.

© Sputnik. Valeriy Melnikov لافروف: كل الخطط المفروضة على اليمن غير مجدية وروسيا تعمل مع جميع الأطراف

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" أن الوزير المخلافي عبر عن رجائه بأن تضغط موسكو على طهران لجهة التوقف عن التدخل في شؤون الجمهورية اليمنية.

وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لم يعلق على الطلب الذي أعلنه الوزير اليمني في مؤتمر صحفي راجياً إنهاء "تدخل إيران".

وأشارت الصحيفة نقلا عن الخبير الروسي سيرغي سيريبروف إلى "أن تورط إيران في أحداث اليمن مختلق".

وبحسب الخبير لا توجد براهين جادة على تدخل طهران في النزاع اليمني.

وقال الخبير إن موسكو لا تنظر إلى الحوثيين على أنهم "عملاء طهران".

ويرى الخبير أنه بإمكان روسيا أن تقوم بدور الوساطة في اليمن كوسيط غير متحيز.