تزويد سلاح روسي مثالي بـ"مسامير" مضادة للطائرات

وتشهد روسيا حالياً تجربة الصاروخ الجديد الذي صُنع لمنظومة "بانتسير" للدفاع الجوي.

ويتميز الصاروخ الجديد بحجمه الصغير جدا حتى أن العسكريين أطلقوا عليه اسم "المسمار". وتتسع حاوية إطلاق صاروخ "بانتسير" لأربعة "مسامير".

وخُصص الصاروخ الجديد أولاً لمكافحة الطائرات المسيرة بدون طيار (درون).

ويقول الخبير العسكري الروسي أنطون لافروف إن استخدام صواريخ "بانتسير" المتوفرة حاليا لاعتراض طائرات "درون" وصد هجوم تشنه طائرات "درون" مثل الهجوم الذي تعرضت إليه قاعدة حميميم العسكرية في سوريا، أمر مكلف جدا. لذا فالضرورة اقتضت إيجاد صاروخ "أرخص".

وذكرت صحيفة "إزفستيا" أن خبراء عسكريين أمريكيين وصفوا منظومة "بانتسير" بأنها سلاح مثالي لصد الهجوم الجوي المكثف باستخدام طائرات "درون".

ودخلت منظومة "بانتسير" الخدمة الفعلية في الجيش الروسي في عام 2008. ويستطيع صاروخها تدمير جميع أنواع وسائل الهجوم الجوي على بعد يتراوح بين 1.2 و20 كيلومترا على ارتفاع يتراوح بين 15 مترا و15 كيلومترا.