تجربة القتال في سوريا: تسليح سيارات "النمر" بمدافع ثقيلة

كانت السيارات المدرعة الروسية المعروفة باسم "تيغر" (النمر) مزودة بمدافع "بيتشينيغ" الرشاشة عيار7.62 ملم في الغالب حتى الآونة الأخيرة.

إلا أن العمليات القتالية في سوريا أظهرت أن حتى الآليات المدرعة الخفيفة في حاجة إلى الأسلحة الثقيلة.

وأفادت وكالة أنباء موردوفيا الروسية بتسليح سيارات "النمر" التابعة للجيش السوري بمدافع "كورد" الرشاشة عيار 12.7 ملم، مشيرة إلى أن السيارات المعدلة أثبتت براعتها القتالية.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان يُنظر إلى مدافع "كورد" الرشاشة قبل بدء أحداث الحرب في سوريا على أنها السلاح المناسب للسيارات المدرعة الروسية.

وأخيرا بدئ بتزويد قوات العمليات الخاصة في الجيش الروسي بهذا السلاح.

وأظهرت صور التُقِطت في موقع التمرين الذي نفذته إحدى وحدات العمليات الخاصة في مقاطعة روستوف وجود سيارات مدرعة مزودة بالمدافع الرشاشة الثقيلة.