سيناتور روسي: سوريا والعراق والسودان ومصر مشترون محتملون لمنظومات "إس-400"

أعلن رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن، فيكتور بونداريف، اليوم الثلاثاء، أن سوريا والعراق والسودان ومصر، هم متقدمون محتملون لشراء منظومات الدفاع الصاروخية، "إس-400".

موسكو — سبوتنيك . وقال السيناتور: "بين المتقدمين المحتملين للشراء، سوريا والعراق والسودان ومصر. كل من يشعر بتهديد أمنه من قبل المنظمات الإرهابية ودول الناتو".

يشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400" (تريومف) أو (نشوة انتصار) هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومترا، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومترا، وقد دخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.