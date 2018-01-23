زاخاروفا ترد على تساؤلات وسائل إعلام غربية حول صحة لافروف

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجة الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على تساؤل وسائل إعلام غربية عن صحة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

موسكو — سبوتنيك. كتبت زاخاروفا، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد طلب وكالة "بلومبرغ" من الكرملين توضيح معطيات حول مرض لافروف، طلب لافروف من "بلومبرغ" توضيح ماهية مرضه. لن تصدقوا! أجابت وكالة "بلومبرغ" بأنها تستند لشائعات! واهتمت بمعرفة صحة الوزير ليس بالتوجه إليه شخصياً، بل توجهت إلى الكرملين، في سياق حدوث تغييرات في الحكومة بعد الانتخابات".

هذا وكان أحد ممثلي وسائل الإعلام قد وجه سؤالاً في وقت سابق، إلى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حول ما إذا كان الوزير مريضاً أم لا، فأجاب بيسكوف بأن الكرملين لا يملك أية معلومات أن لدى الوزير مشاكل صحية، مشيرا إلى أن كل شيء على ما يرام.