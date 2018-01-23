بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا وعملية عفرين

أعلن مصدر في مكتب الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا عبر الهاتف عملية القوات المسلحة التركية في مدينة عفرين السورية.

© AP Photo/ Presidential Press Service أردوغان: لن نتراجع عن عملية عفرين وهناك اتفاق مع روسيا

أنقرة- سبوتنيك. وقال المصدر: "بحث أردوغان مع بوتين عبر الهاتف العملية في عفرين، وأشار إلى أنها تهدف إلى ضمان الأمن القومي التركي وتحرير عفرين من المنظمات الإرهابية "حزب الاتحاد الديمقراطي" و"وحدات حماية الشعب" و"داعش"، وأيضاً لها أهمية من وجهة نظر الوحدة السياسية ووحدة الأراضي السورية".

وكانت تركيا أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد تشكيلات الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب، وهي إحدى مناطق ما يسمى بـمشروع "الإدارة الذاتية" الكردية المعلنة من طرف واحد في شمال سوريا.

وأعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أمس الأول، بدء المرحلة البرية للعملية.