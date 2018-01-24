احتجاز اثنين من المشاركين في الهجوم على مدرسة في بورياتيا

أعلنت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بترينكو، اليوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني، عن احتجاز اثنين من المشاركين في الهجوم على تلامذة المدرسة في أولان أودي في بورياتيا.

Investigative Department of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Republic of Buryatia إصابة 6 أشخاص جراء هجوم على مدرسة في "اولان اودي" جنوب شرق روسيا

موسكو — سبوتنيك . وقالت بترينكو:

بعد استجواب المتهم والشهود والضحايا، ووفقا لنتائج إجراءات التحقيق الأخرى، تبين أن المهاجم ارتكب الجريمة بالتواطؤ مع زمليه بالصف، أحدهما عمره 15 سنة، والثاني 14، وهما قد شاطرا المتهم، في مخططه ونواياه وساعداه في إعداد زجاجة حارقة، وتأكدا من وجود المعلم في غرفة الصف، ثم راقبا الوضع المحيط، للتحذير من خطر اكتشاف نواياهم الإجرامية.

وأضافت بترينكو:" تم توجيه تهمة لهم، وأوصى التحقيق المحكمة كإجراء وقائي.. باحتجازهم".

وكانت حكومة جمهورية بورياتيا قد ذكرت أن شخصا تسلل إلى المدرسة وهو يرتدي قناعا يخفي وجهه، وقام بإلقاء زجاجة حارقة باتجاه صف اللغة الروسية والأدب، أثناء درس لتلاميذ الصف السابع، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، من بينهم 3 تلاميذ في حالة حرجة.