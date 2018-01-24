صندوق الاستثمار الروسي: انتخاب بوتين لفترة رئاسية جديدة يعزز نفوذ روسيا عالميا

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستعزز نفوذها في العالم إذا انتخب فلاديمير بوتين لفترة رئاسية جديدة.

© Sputnik. Aleksei Kudenko الكرملين: نتعرض لحملات منظمة للتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة

دافوس — سبوتنيك . وقال دميترييف، خلال مأدبة إفطار عمل نظمه مصرف "في تي بي" للتجارة الخارجية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "أعتقد أنه يحظى بشعبية كبيرة، وأعتقد أن هناك الكثير من سوء الفهم في وسائل الإعلام الأمريكية، لكنه يتمتع بشعبية لا تصدق، قاد روسيا إلى نمو كبير، ولدينا مثل هذه المؤشرات… لذلك، أعتقد أن روسيا ستعزز نفوذها بالتأكيد".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/مارس العام الحالي، أما الحملة الانتخابية فانطلقت بشكل رسمي يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتستقبل لجنة الانتخابات المركزية الروسية طلبات المرشحين المتقدمين بالتسجيل حتى تاريخ 31 كانون الثاني/يناير الجاري. على أن تقرر بعدها وفي غضون 10 أيام قبول الطلب أو رفضه.