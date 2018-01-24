لافروف بحث مع تيلرسون العملية العسكرية شمالي سوريا والتحضير للقاء فيينا وسوتشي

أعلنت الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، هاتفيا الوضع في سوريا، بما في ذلك العملية شمال البلاد، والتحضير للقاء فيينا ومؤتمر الحوار في سوتشي.

© Sputnik. Aleksei Kudenko لافروف عن العملية التركية في عفرين: نحن ندعو لاحترام وحدة الأراضي السورية

موسكو — سبوتنيك . وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم: "تم بحث وضع التسوية في سوريا، بما في ذلك العملية في المناطق الشمالية والتحضير للقاء السوري في فيينا ومؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الهادف لدفع العملية السلمية تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث أكد لافروف، أن السوريين فقط من يملك حق تقرير مصير بلادهم".

هذا ومن المتوقع أن يعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري، في مدينة سوتشي الروسية في الفترة 29-30 كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 1.5 ألف مشارك، يمثلون أطيافا مختلفة من المجتمع السوري.

وقالت السفارة الأمريكية لدى روسيا إن واشنطن تلقت دعوة لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي يعقد في مدينة سوتشي الروسية أواخر الشهر الجاري.

كما أعلنت المستشارة الإعلامية للسفارة الأمريكية لدى روسيا، ماريا أليسون، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تلقت دعوة لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي يعقد في مدينة سوتشي.

وقالت أليسون لوكالة "سبوتنيك": "واشنطن تلقت الدعوة، وليست لدينا معلومات بخصوص المشاركة في الوقت الحالي".

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي خلال يومي 29-30 يناير الجاري، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 1500 شخص.