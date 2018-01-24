لافروف بحث مع تيلرسون العملية العسكرية شمالي سوريا والتحضير للقاء فيينا وسوتشي

هذا ومن المتوقع أن يعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري، في مدينة سوتشي الروسية في الفترة 29-30 كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 1.5 ألف مشارك، يمثلون أطيافا مختلفة من المجتمع السوري.
وقالت السفارة الأمريكية لدى روسيا إن واشنطن تلقت دعوة لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي يعقد في مدينة سوتشي الروسية أواخر الشهر الجاري.
كما أعلنت المستشارة الإعلامية للسفارة الأمريكية لدى روسيا، ماريا أليسون، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تلقت دعوة لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي يعقد في مدينة سوتشي.
وقالت أليسون لوكالة "سبوتنيك": "واشنطن تلقت الدعوة، وليست لدينا معلومات بخصوص المشاركة في الوقت الحالي".
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي خلال يومي 29-30 يناير الجاري، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 1500 شخص.
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