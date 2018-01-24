لافروف وتيلرسون: ضرورة امتثال كوريا الشمالية لمتطلبات مجلس الأمن الدولي

وأشار البيان إلى أن لافروف، حذر مرة أخرى من تصعيد التوتر في منطقة شبه الجزيرة الكورية، التي تحركها الخطابات العدوانية تجاه كوريا الشمالية، بما في ذلك تشكيل كتل ضدها والتهديد بالحصار البحري، لافتا الانتباه إلى الاستعداد للحوار الذي أبدته بيونغ يانغ، ودعا إلى حل التناقضات فقط من خلال الأساليب الدبلوماسية، مع مراعاة المبادرات الروسية الصينية في هذا الصدد.
يذكر، أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية تأزم بشكل حاد في عام 2017 بعد أن قامت كوريا الشمالية بتنفيذ عدد من عمليات الإطلاق الصاروخية بالإضافة إلى التجربة النووية.
وبمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، قرر مجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي فرض عقوبات دولية جديدة على كوريا الشمالية، ويفرض القرار قيودا من ضمنها قيام جميع دول العالم بترحيل العمالة الكورية الشمالية الوافدة إليها فورا وقبل نهاية عام 2019. كما قد تم فرض قيودا قاسية على إمدادات الوقود ومجموعة متنوعة من السلع الأخرى.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)