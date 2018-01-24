لافروف ونظيره التركي يبحثان التحضير لمؤتمر سوتشي ويتفقان على اتخاذ خطوات لإنجاحه

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع نظيره التركي التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

© REUTERS/ SERGEI KARPUKHIN لافروف بحث مع تيلرسون العملية العسكرية شمالي سوريا والتحضير للقاء فيينا وسوتشي

موسكو — سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان لها: "24 كانون الثاني/ يناير بمبادرة من الجانب التركي جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوزير التركي مولود تشاوش أوغلو. وبحث الوزيران التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. واتفقا على اتخاذ خطوات إضافية مشتركة لصالح إنجاح المؤتمر".

هذا ومن المتوقع أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية في 29 — 30 كانون الثاني/ يناير الجاري، بحضور نحو 1500 شخص من كافة أطياف الشعب السوري.

وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف أن المؤتمر سيبدأ العمل على "الدستور السوري" الجديد، ومن المتوقع تشكيل لجنة دستورية، بالإضافة إلى بحث مواضيع أخرى حول الحل في سوريا، وسبل إخراج البلاد من الأزمة والحرب الدائرة منذ آذار/ مارس 2011.