وزير الطاقة الروسي يبحث مع المفوضية الأوروبية إمدادات الغاز عبر "التيار الشمالي–1"

بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة ماروس شيفوفيتش، زيادة إمدادات الغاز عبر التيار الشمالي - 1".

© Sputnik. Maxim Blinov الصخر الزيتي في السوق لا يعوض إجمالي نمو الطلب العالمي على النفط

موسكو — سبوتنيك . وقال نوفاك لقناة "روسيا-24" على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس، متحدثا عن تفاصيل المحادثة مع شيفوفيتش: "بحثنا زيادة الإمدادات عبر التيار الشمالي-1".

وأشار نوفاك إلى أنه سيعقد مباحثات مع شيفوفيتش في آذار/ مارس المقبل.

يذكر أن عبر "أوبال"، يمر الوقود الأزرق إلى أوروبا من خلال خط "التيار الشمالي" ولكن نسبة تشغيل طاقته التمريرية تبلغ النصف فقط بسبب القيود التي فرضتها الجهات الأوروبية المختصة.

وحاولت "غازبروم" على مدى سنوات الحصول على الحق في استخدام الطاقة التمريرية لـ"أوبال" كاملة، وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام 2016 وافقت المفوضية الأوروبية على توسيع وصول "غازبروم" إلى "أوبال"، والحق الحصري للشركة الروسية باستخدام 50% من تسهيل النقل عبر "أوبال" لـ 12.8 مليار متر مكعب، كما وافقت المفوضية على مشاركة "غازبروم" المشاركة في 40% من تسهيلات العبور والذي يوافق 10.2 مليار متر مكعب.

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميللر في آب/ أغسطس الماضي، أن نسبة تشغيل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" بلغت 90% من القدرة الاستيعابية، وخط أنابيب غاز "أوبال" بدأ العمل بقدرته الكاملة.