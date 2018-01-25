الكرملين: لقاء بوتين ونتنياهو يعقد يوم 29 يناير

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الخميس 25 يناير/ كانون الثاني، أن اللقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد يوم 29 من الشهر الجاري.

موسكو- سبوتنيك وأكد بيسكوف، ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين بوتين ونتنياهو، قائلا "نعم سيكون اللقاء في 29 يناير الجاري".

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي روسيا يوم الاثنين القادم.